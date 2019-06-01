2019-06-01T11:14:10+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске информация о минировании торговых центров и кинотеатров не подтвердилась

«Шутникам» грозит до пяти лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске информация о минировании торговых центров и кинотеатров не подтвердилась. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске информация о минировании торговых центров и кинотеатров не подтвердилась. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Информация о минировании объектов массового пребывания людей не подтвердилась. Об этом заявили в администрации города Ханты-Мансийск сегодня, 1 июня.

По результатам проверки взрывные устройства не обнаружены. Торговые центры и кинозалы работают в штатном режиме. Ложная информация о минировании шести объектов массового пребывания людей - торговые центры, кинотеатры поступила 31 мая на пульт дежурных.

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 207 уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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