В Югре летом отдохнут 76 тысяч детей

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-31T16:20:36+03:00

Часть ребят уедут в Крым и на курорты юга России

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В правительстве округа состоялось заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей.

Было отмечено, что в текущем году кампания охватит 76209 юных югорчан. На организацию их отдыха и оздоровления предусмотрено 2,3 млрд рублей. В приоритетном порядке будет организован отдых социально незащищённых групп детей - 41375 человек, или 62% от общей численности детей указанной категории.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры этим летом будут работать 583 оздоровительные организации. Среди них 478 лагерей с дневным пребыванием детей, 6 загородных оздоровительных лагерей, 4 лагеря с круглосуточным пребыванием детей сезонного действия, 56 палаточных лагерей на территории 19 муниципальных образований автономного округа, 38 лагерей труда и отдыха, 1 лагерь на базе санатория (город Югорск).

На сегодняшний день 510 организаций получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии деятельности.

Кроме того, в летние месяцы 2019 года 22750 юных югорчан отдохнут в лагерях за пределами автономного округа. География отдыха детей: республики Крым, Башкортостан, Татарстан, Адыгея, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Пермский края, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская области, города Санкт-Петербург, Москва и другие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU