2019-05-31T08:42:47+03:00
Происшествия

Под утро в ХМАО водитель «Тойота» сбил на грузовом причале женщину

Мужчина не заметил помеху сзади
Алена Кульмухаметова
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Под утро в ХМАО водитель «Тойота» сбил на грузовом причале женщину. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыПод утро в ХМАО водитель «Тойота» сбил на грузовом причале женщину. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на грузовом причале поселка Берёзово 30 мая. Как сообщает Госавтоинспекция Югры, в 03:55 32-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота», при движении задним ходом наехал на 36-летнюю женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получила телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы. Задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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