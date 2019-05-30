В Нижневартовске презентовали проект «умного города»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-30T13:57:41+03:00

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Нижневартовск стал еще на шаг ближе, чтобы называться «умным городом». Накануне в городе состоялась презентация масштабного проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города» (ЦИМ УРТ).

Благодаря ЦИМ должна упроститься система управления внутренними процессами города. Электронная платформа цифровой модели предоставит различные возможности власти и горожанам. Например, ЦИМ поможет определять порядок очередности реализации того или иного проекта (строительства объекта) с учетом потребностей жителей, инвесторов, представителей бизнеса, отслеживать проведение работ онлайн.

Принятие решения, сбор, обработка информации должна происходить в автоматическом режиме. На основе современных технологий будет обновлена вся градостроительная документация, сформирована 3D-модель города, откорректирован Генеральный план.

Частично элементы «умного города» в Нижневартовске уже внедряются. Это автоматизированная система управления дорожного движения - система централизованного управления светофорными объектами, позволяющая оперативно изменять настройки движения. Это приложение «Умный транспорт», позволяющее отслеживать движение общественного транспорта в режиме онлайн и «умная» система оплаты проезда, система видеонаблюдения в жилых домах – уже оснащено более 70% жилого фонда, интеллектуальные системы освещения – оборудованы 80% опор освещения, пилотный проект «Умный дом». В цифровой модели все это объединится на одной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU