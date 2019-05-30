Два жителя Нефтеюганска задержаны за кражу медного кабеля

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-30T13:50:47+03:00

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Горе-воришек задержали полицейские города Нефтеюганск. Тщательная подготовка к краже оказалось провальной.

В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился начальник участка одной из организаций города с сообщением о том, что неизвестные пытались украсть электрооборудование, а именно медный кабель общей стоимостью порядка восьми тысяч рублей. По неизвестным обстоятельствам злоумышленники бросили начатое.

Сотрудники полиции предположили, что подозреваемые наверняка совершат еще одну попытку хищения. Версия стражей порядка подтвердилась: 43 и 39-летние ранее неоднократно судимые за кражи нефтеюганцы действительно вернулись, где и были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы «с поличным». Похищенное находилось при злоумышленниках.

В признательных показаниях мужчины поясняют, что идея о совершении кражи оборудования пришла им спонтанно, но во время первой попытки их спугнул дежуривший наряд охраны. Вторую попытку они решили совершить спустя сутки, но скрыться с места преступления не удалось. Цветмет намеревалась сдать в пункт приёма металла и купить продукты питания.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU