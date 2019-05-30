2019-05-30T13:39:14+03:00
Общество

В Когалыме вычистили полкилометра набережной от бытового мусора

Участие в уборке приняли волонтеры и горожане
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме вычистили полкилометра набережной от бытового мусора. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме вычистили полкилометра набережной от бытового мусора. Фото с сайта администрации города Когалым
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Сегодня, 30 мая, в Когалыме состоялась экологическая акция по очистке береговой линии водоемов «Вода России». Участие в уборке приняли 60 человек: волонтеры - студенты колледжа, неравнодушные горожане.

Как отметили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, всего за час работы было очищено более 450 м береговой линии, собрано почти два контейнера мусора.

- Мы хотим, чтобы наш город был красивым, чистым и уютным. Я думаю, что все периодически наводят порядок дома, а Когалым для нас всех является общим домом, и это правильно - выйти и лично принять участие в субботнике, тем более что это занимает не так много времени, а результат сразу виден, - поделился один из участников акции. – К сожалению, остаются люди, которые бросают мусор, где вздумается, но надеюсь, эта территория будет оставаться чистой.

Субботники в Когалыме продолжаются, например, в ближайшее время планируется очистить территорию лесного массива за сквером С.Повха. Участниками экологических мероприятий могут желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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