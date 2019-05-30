В Югорске наркомана судят за склонение приятеля к запретному
Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконном хранении наркотиков, в крупном размере и в склонении к употреблению наркотиков.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, мужчина, страдающий наркозависимостью, в апреле 2019 года приобретал наркотические средства через «закладки» для собственного употребления, которые хранил при себе.
Кроме того, в это же время путем уговоров и предложений склонил своего знакомого к употреблению запрещённых веществ.
Противоправная деятельность югорчанина была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства, обнаруженные у обвиняемого в квартире, изъяты из незаконного оборота.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU