СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-30T12:55:46+03:00

В Югорске наркомана судят за склонение приятеля к запретному. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконном хранении наркотиков, в крупном размере и в склонении к употреблению наркотиков.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, мужчина, страдающий наркозависимостью, в апреле 2019 года приобретал наркотические средства через «закладки» для собственного употребления, которые хранил при себе.

Кроме того, в это же время путем уговоров и предложений склонил своего знакомого к употреблению запрещённых веществ.

Противоправная деятельность югорчанина была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства, обнаруженные у обвиняемого в квартире, изъяты из незаконного оборота.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU