2019-05-30T12:51:14+03:00
Общество

Летом в парках Ханты-Мансийска готовят обширную программу

Хантымансийцев ждет насыщенная программа в День России, День города, День семьи, любви и верности, День Государственного флага РФ
Алена Кульмухаметова
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Летом в парках Ханты-Мансийска готовят обширную программу. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЛетом в парках Ханты-Мансийска готовят обширную программу. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Летом каждый воскресный летний день в Парке имени Бориса Лосева и жителей Ханты-Мансийска ждет «Праздник выходного дня», в рамках которого культурно-досугового центра «Октябрь», организует концертные, игровые и оздоровительные программы.

Этим летом свою работу продолжит и проект «Час здоровья»: любой желающий вне зависимости от возраста сможет присоединиться к тренировкам на свежем воздухе под руководством опытных инструкторов спортивных клубов Ханты-Мансийска.

По понедельникам для юных хантымансийцев, живущих в районе ОМК, будут организованы увлекательные игровые программы.

Так, во вторник и четверг в «Октябре» будет работать клуб настольных игр «Твой ход».

Каждую среду в Парке имени Бориса Лосева будут проходить развлекательные, игровые и спортивные мероприятия, а по пятницам в конкурсном зале культурно-досугового центра школьников Ханты-Мансийска от 12 лет и старше ждут на дискотеке «Е-нот».

Кроме того, хантымансийцев ждет насыщенная программа в День России, День города, День семьи, любви и верности, День Государственного флага РФ. Не останется без внимания День отца, празднуемый в третье воскресенье июня во многих странах мира.

2 июня в полдень жителей и гостей города пригласят в Парк имени Бориса Лосева на открытие летней кампании Всех ждет бодрящая фитнес-зарядка, увлекательная игровая программа для детей, концерт творческих коллективов и солистов центра.

Более подробно с афишей мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте и в социальных сетях учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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