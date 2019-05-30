2019-05-30T11:56:31+03:00
Общество

В Нижневартовске выступит хор Турецкого

Аналогичные праздники уже состоялись в 37-ми городах России
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске выступит хор Турецкого. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске выступит хор Турецкого. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Вартовчане смогут услышать уникальное созвучие голосов хора Турецкого. В период с 10 по 12 июня в Югре при поддержке Министерства культуры Российской Федерации пройдёт масштабный проект «Праздник песни».

Как сообщили в администрации города Нижневартовск, проект приурочен к 25-летию Хора Турецкого. В городе Нижневартовске мероприятие запланировано на 10 июня. Выступление коллектива начнется в 19 часов на площади Нефтяников.

Проект «Праздник песни» – культурно-политическая музыкальная акция в исполнении Хора Турецкого. Автор и художественный руководитель - народный артист России Михаил Турецкий. Цель – укрепление патриотического духа народа Российской Федерации, воспитание молодежи в национальных традициях. Аналогичные праздники уже состоялись в 37-ми городах России, 15-ти городах Казахстана.

Добавим, что проект удостоен государственной премии Правительства Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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