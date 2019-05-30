В Югре растёт количество краж велосипедов

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-30T11:48:10+03:00

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Ежедневно в полицию Югры поступают заявления о хищении велосипедов. Стоимость каждого из похищенных великов составляет не менее 4-5 тысяч рублей, что для большинства югорчан является значительным размером.

Так, за минувшие сутки в Ханты-Мансийске и Урае владельцы велосипедов оставили их без присмотра в подъездах жилых домов. В окружной столице полицейские выявили преступление еще до обращения в дежурную часть. Личность злоумышленника установлена по горячим следам. Подозреваемым оказался ранее судимый за кражи безработный 35-летний мужчина. Второй злоумышленник пока в розыске. Сотрудники полиции принимают меры к его задержанию.

ИСТОЧНИК KP.RU