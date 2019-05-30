2019-05-30T08:48:55+03:00
Происшествия

В Сургуте на «зебре» «Форд» сбил подростка

Юноша получил телесные повреждения
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте на «зебре» «Форд» сбил подростка. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Сургуте на «зебре» «Форд» сбил подростка. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода случилось 29 мая в Сургуте. Подростку потребовалась помощь медиков.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 14:55 в городе Сургут на улице Магистральная 31-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», на нерегулируемом пешеходном переходе при обгоне авто, не уступил дорогу 15-летнему пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия, юноша получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 8625 нарушений правил дорожного движения, задержано 14 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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