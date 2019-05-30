2019-05-30T07:57:36+03:00
Общество

В Сургуте дачника обокрали на 22 тысячи рублей

Злоумышленника удалось задержать
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте дачника обокрали на 22 тысячи рублейВ Сургуте дачника обокрали на 22 тысячи рублейФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от 31-летнего мужчины о краже имущества из дачного дома.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейскими установлено, что неизвестный, взломав входную дверь, проник в дачный дом и похитил строительные материалы на сумму более 22 тысяч рублей.

Оперативники вычислили вора. Им оказался 18-летний сургутянин. Злоумышленник рассказал, что, воспользовавшись отсутствием хозяев дачного дома, решился на преступление. Украденные вещи намеревался продать. Похищенное изъято.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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