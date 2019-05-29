Трое югорчан перевели с банковских карт мошенникам 34 тысячи рублей
В дежурную часть полиции Советского района накануне обратились местные жители: 29-летний, 52-летний мужчины и 44-летняя женщина.
Так, советчанин лишился 14 тысяч рублей с личного счета. На сотовый телефон потерпевшего позвонил неизвестный, который, якобы, заинтересовался приобретением принадлежащего мужчине участка, объявление о продаже которого он выставил на одной из торговых площадок в сети Интернет и под предлогом аванса, получил коды и пароли, необходимые для хищения денег с карты.
Другой мужчина, покупая по объявлению в интернете запасные части для автомобиля, лишился 16 тысяч рублей.
Женщина перевела 4000 рублей по просьбе, якобы, сестры мужа, написавшей ей в одной из социальной сети сообщение с просьбой выручить до зарплаты.
В настоящее время полицейскими проводится расследование. Оперативными данными устанавливаются номера счетов и телефонов владельцев.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU