СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-29T11:35:12+03:00

В Ханты-Мансийске срубят опасные деревья. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Они находятся в местах отдыха горожан

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В окружной столице провели обследование аварийно-опасных и сухостойных деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

Комиссия выявила 29 сухостойных и десять зеленых насаждений, подлежащих обрезке ветвей в районе поворота на рынок «Солнечный», а также на территории парков Победы и Бориса Лосева. На основании акта осмотра муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием c 27 мая по 17 июня этого года состоятся мероприятия по вырубке деревьев.

Сотрудники отдела экологии департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска обращаются к горожанам с просьбой сообщать по телефону 32-33-92 информацию о наличии на территории города опасных деревьев.

Отметим, в столице Югры внимательно следят за состоянием «зеленых лёгких» города. Повреждённые деревья вырубаются в целях безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU