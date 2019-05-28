Югорчан приглашают на праздник народов манси в Торум Маа

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-28T15:56:01+03:00

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На открытой экспозиции музея «Торум Маа» 1 июня состоится интерактивный выставочный проект «Музей живой культуры»: традиционный праздник Кондинских манси «Праздник Трясогузки».

По поверьям Кондинских манси, перелётная птичка трясогузка появляется в северных краях сразу, как только малые реки освобождались ото льда, потому ее часто именуют Ледоломка.

Ханты считают, что трясогузка приносит счастье, они так ее и называют «Йис туты вой» – «Душу несущая птица».

В первый день лета, в Международный день защиты детей, экспозиция музея «Торум Маа» станет большой солнечной и творческой площадкой для подвижных и активных, смышленых и любознательных.

ИСТОЧНИК KP.RU