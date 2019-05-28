СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-28T13:44:25+03:00

В Югре за неделю раскрыто три автоугона. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД раскрыто 29 преступлений, в том числе три угона автомобилей.

По информации ведомства, в период с 18 по 24 мая на территории округа зарегистрировано шесть неправомерных завладений транспортными средствами. Как оказалось, угонщики предпочитают «ВАЗ». За неделю было угнано четыре машины. Также злоумышленники угнали «КИА» и и «УАЗ».

Два угона совершены с дворовой территории, два – с территории дач, одно – с территории СТО и одно – с автодороги. Пять угонов совершены путем свободного доступа, одно – с применением насилия в отношении заявителя. Сотрудниками ГИБДД раскрыто три угона, в том числе два при надзоре за дорожным движением.

ИСТОЧНИК KP.RU