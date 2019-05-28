В Югре полицейские проводят родительские собрания

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-28T12:02:35+03:00

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В городе Радужный состоялось общее родительское собрание, на котором инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения для детей и родителей провела беседу о необходимости соблюдения ПДД.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, особое внимание было уделено вопросу о правилах поведения детей вблизи проезжей части, использованию роликов, велосипедов, с дальнейшим разъяснением разрешённых мест для катания на них, и необходимости использования средств защиты. В округе уже зафиксировано несколько случаев ДТП с участием юных велосипедистов.

Для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция обращает внимание родителей на необходимость повышения контроля за детьми в летний промежуток времени, а также просит найти возможность обеспечить и показать ребенку безопасные маршруты для прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU