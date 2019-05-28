В Югре школьники под эгидой ЮНЕСКО защитили экологические проекты

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-28T11:46:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийске прошло пленарное заседание XII международной конференций ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодёжь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира»; XV окружного молодёжного экологического форума «Сохраним цветущий мир Югры».

Мероприятие состоялось в рамках XI международного молодёжного экологического форума «Одна планета – одно будущее!» и в рамках XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Учащиеся 16 ассоциированных школ ЮНЕСКО из девяти стран мира, шести регионов России представили 16 докладов – презентаций. «Эко - покрытие для детской площадки», «Проблема твёрдых бытовых отходов», «Школьный дендропарк: исследуем, сохраняем, создаём», «Моё Обь-Иртышье», «Борьба с вредителями и инфекционными болезнями сосен в школьном парке 32 микрорайона города Сургута», «Заповедные места Омской области».

Несмотря на то, что проекты презентовали школьники из Финляндии, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Китая, Молдовы, и других стран, оказалось, что все они в равной степени готовы бороться за сохранение природы, окружающей среды и уже сейчас много делают для этого.

- Мельниченко Милана из города Бишкека, выступая с проектом «Проблема твёрдых бытовых отходов», рассказала, что в ходе реализации своего проекта пошла к директору школы и убедила руководителя поставить в школе урны для раздельного сбора пластика, бумаги и батареек. Руководитель поддержал идею ученика, и проект начал работать, более того к ученикам и педагогам подключились родители. Такова движущая сила современных детей, не обременённых боязнью. И она даёт результат. Во всех презентациях, проектах чётко выражены цели, задачи и результативность. И это самое главное. Сегодня очень важна инициатива, - отметил глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов.

ИСТОЧНИК KP.RU