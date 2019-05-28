Кондинец прописал двух армян и стал уголовником
Прокуратура Кондинского района провела проверку соблюдения требований миграционного законодательства. Во время рейда выяснилось, что житель городского поселения Междуреченский в апреле 2019 года уведомил о пребывании в своей квартире двух граждан Республики Армения.
Выяснилось, что иностранцы никогда не проживали по указанному в уведомлении адресу, а регистрация позволила мигрантам легализовать свое пребывание на территории России.
Материалы прокурорской проверки по данному факту направлены в отдел внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении)».
Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой района.
ИСТОЧНИК KP.RU