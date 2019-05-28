2019-05-28T10:57:34+03:00
Происшествия

Кондинец прописал двух армян и стал уголовником

Иностранцы проживали в другом месте
Алена Кульмухаметова
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Кондинец прописал двух армян и стал уголовником. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыКондинец прописал двух армян и стал уголовником. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура Кондинского района провела проверку соблюдения требований миграционного законодательства. Во время рейда выяснилось, что житель городского поселения Междуреченский в апреле 2019 года уведомил о пребывании в своей квартире двух граждан Республики Армения.

Выяснилось, что иностранцы никогда не проживали по указанному в уведомлении адресу, а регистрация позволила мигрантам легализовать свое пребывание на территории России.

Материалы прокурорской проверки по данному факту направлены в отдел внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении)».

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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