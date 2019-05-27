СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-27T15:03:01+03:00

В Ханты-Мансийске назвали имя самой красивой «Мисс Финно-Угрии». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружной столице Югры в рамках Международного молодёжного фестиваля «Финно-угорская весна – 2019» 21 -24 мая развернулась программа Международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии 2019».

Сразится за титул «Мисс Финно-Угрии» в столицу Югры съехались представительницы учебных заведений финно-угорских регионов России. Одним из первых испытаний для участниц 23 мая стала пресс-конференция. Девушки отвечали на вопросы журналистов и членов жюри. Конкурсантки рассказали о своём этническом костюме, ответили, знают ли они родной язык, что значит их фамилия, какие СМИ на национальных языках выходят в их регионах. Своё кулинарное мастерство участницы проявили в мастер-классе по изготовлению пиццы. В Центре народных художественных промыслов и ремёсел конкурсантки приняли участие в интерактивной программе «Пряха-Непряха» и мастер-классе «Роспись футболок «Югорская княжна».

Самое главное испытание – финал конкурса – состоялся 24 мая на сцене концертно-театрального центра «Югра-Классик».

Решением жюри звание «Мисс артистичность» присвоено Ольге Ашихминой из Удмуртской Республики, титул «Мисс весеннее настроение» получила Маргарита Кутасова из Республики Марий Эл, «Мисс хранительница традиций» признана Елена Шуганова из ХМАО – Югры. «Мисс стиль» стала Юлия Кинякина из Республики Мордовия, «Мисс творчество» удостоена Юлия Сунцова из Удмуртской Республики, «Мисс зрительских симпатий» заслужила Татьяна Климова из Ямало-Ненецкого автономного округа, «Мисс очарование» завоевала Екатерина Марченко из Республики Карелия и «Мисс медиа» – Анна Махотина из Республики Коми.

Главные титулы конкурса: вице-мисс признана Елена Шуганова, студентка Югорского государственного университета, а «Мисс студенчества Финно-угрии 2019» – Маргарита Кутасова из Марийского государственного университета. «Я посвящаю эту победу Марийскому государственному университету», – сказала в своей речи коронованная победительница.

В завершение торжественного вечера Всеволод Кольцов объявил, что следующий конкурс «Мисс студенчества Финно-угрии» состоится в Удмуртии. Это решение было принято 23 мая на расширенном заседании Совета ректоров Ассоциации финно-угорских университетов.

ИСТОЧНИК KP.RU