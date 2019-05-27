2019-05-27T11:56:19+03:00
Общество

Сборная Югры стала призёром национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Его участниками стали более 1,5 тысяч конкурсантов
Алена Кульмухаметова
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Сборная Югры стала призёром национального чемпионата «Молодые профессионалы». Фото с сайта worldskills.ruСборная Югры стала призёром национального чемпионата «Молодые профессионалы». Фото с сайта worldskills.ru
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По итогам VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2019, который прошел в Казани с 20 по 24 мая, сборная Ханты-Мансийского автономного округа стала обладателем трех призовых мест.

По информации портала правительства Югры, финальные состязания чемпионата состоялись на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Его участниками стали более 1,5 тысяч конкурсантов, из них – 363 юниора. Оценивали работу участников 1274 эксперта.

В результате, золотую медаль и первое место в компетенции «3D моделирование для компьютерных игр» завоевал студент Сургутского политехнического колледжа Равиль Ахметов. Серебряная медаль в компетенции «Графический дизайн» - у студента Советского политехнического колледжа Владимира Александрова. Студент Сургутского политехнического колледжа Виталий Меркушин стал обладателем бронзовой медали в компетенции «Изготовление прототипов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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