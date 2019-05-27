2019-05-27T10:50:19+03:00
Звезды

В Югре состоялась VII региональная акция «Музейная Арт-маёвка»

Её ежегодно посещают более тысячи человек
Алена Кульмухаметова
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В Югре состоялась VII региональная акция «Музейная Арт-маёвка». Фото с сайта правительства ЮгрыВ Югре состоялась VII региональная акция «Музейная Арт-маёвка». Фото с сайта правительства Югры
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Мероприятие состоялось в рамках XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить». На туристической базе отдыха в Ханты-Мансийском районе собрались музейные работники, художники, музыканты и неравнодушные к искусству и природе югорчане самых разных возрастов.

Как сообщает департамент культуры ХМАО-Югры, основу программы составляли музейные проекты. Наряду с государственными учреждениями – музеем геологии нефти и газа, филиалами Ханты-Мансийского государственного художественного музея – галерей-мастерской художника Геннадия Райшева и дома-музея художника Владимира Игошева, этнографическим музеем «Торум Маа» в мероприятии приняли участие музеи, природные заповедники и другие учреждения из Советского и Сургутского районов, городского поселения Талинка. Все участники оформили интерактивные площадки и презентовали программы, которые удивляли креативным подходом, разнообразием и информационной насыщенностью.

Так, сотрудники «Торум Маа» посвятили свою программу этноспорту. У импровизированного чума проходили спортивные состязания - детвора с интересом пробовала стрелять из лука, прыгать через нарты, перетягивать палку, чтобы понять, кто сильнее. Можно было также дегустировать таежные чаи из чаги, шиповника, пробовать варенье из лесных ягод, рисовать картины, изготавливать сувениры.

- Более тысячи человек посещает Арт-маёвку ежегодно, и она разрастается не только в количестве, но и в качестве, - рассказала директор Государственного художественного музея, организатор акции Светлана Зонина.

В рамках Арт-маёвки также состоялись концерты инструментальной музыки, выступление бардов Югры, работал эко-театр. Завершилась акция поздним вечером концертом у костра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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