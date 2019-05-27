Заключённые Югры развивают промышленное производство округа

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-27T08:18:15+03:00

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Быть за глухой стеной с колючей проволкой, при этом зарабатывать и даже поддерживать финансово свои семьи умудряются заключенные нижневартовской колонии. На закрытой от посторонних глаз территории расположены цеха по металлообработке, деревообработке, теплица, подсобное хозяйство и даже пекарня.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по ХМАО-Югре, в исправительных учреждениях округа сегодня действует швейное производство, которое обеспечивает как внутренние системные нужны, к примеру, спецодежда для самих осужденных, форменное обмундирование для сотрудников УИС, так и муниципальные заказы. Осужденные шьют постельные принадлежности, спецодежду для медиков и работников нефтегазовых предприятий. Предоставляются услуги по металлообработке: это очистка труб, изготовление свай, площадки по обслуживанию нефтяных скважин. В деревообрабатывающем цеху производятся ложементы, лотки для перевозки хлеба, строительные поддоны и многое другое. Кроме того, в учреждениях УИС округа имеются профессионально-технические училища, где осужденные получают профессии по 16 направлениям, востребованным на рынке труда региона.

В исправительных учреждениях округа сегодня действует швейное производство, которое обеспечивает как внутренние системные нужны, к примеру, спецодежда для самих осужденных, форменное обмундирование для сотрудников УИС, так и муниципальные заказы: постельные принадлежности, спецодежда для медицинских работников и работников нефтегазовых предприятий. Предоставляются услуги по металлообработке: это очистка труб, изготовление свай, площадки по обслуживанию нефтяных скважин. В деревообрабатывающем цеху производятся ложементы, лотки для перевозки хлеба, строительные поддоны и многое другое. Кроме того, в учреждениях УИС округа имеются профессионально-технические училища, где осужденные получают профессии по 16 направлениям, востребованным на рынке труда региона.

За свою работу заключенные получают заработную плату. Деньги безналом они тратят на покупки товаров первой необходимости в магазине учреждения, выплачивают исковые обязательства жертвам преступлений, а также отравляют родственникам.

Накануне колонию посетил заместитель губернатора Югры Николай Милькис. Он подчеркнул, что власти региона намерены активнее работать вместе с управлением ФСИН по развитию производства исправительных колоний.

– Это, можно сказать, ознакомительный визит. Я здесь для того, чтобы понять, как округ может помочь развитию промышленного производства внутри пенитенциарных учреждений. Есть задумка о привлечении к этому процессу малого и среднего бизнеса, готового к использованию труда заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU