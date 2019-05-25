Житель Урая у банкомата натворил дел

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-25T12:19:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Слепое доверие и желание скорее избавиться от имущества незнакомцу дорого обошлось жителю Урая.

Накануне в дежурную часть полиции города обратился местный житель с заявлением о списании денег с его банковской карты.

Выяснилось, что на одном из интернет-сайтов ураец разместил объявление о продаже гаража. Спустя некоторое время ему на мобильный телефон позвонил покупатель. После того, как они договорились об условиях, злоумышленник убедил мужчину, что готов внести предоплату, но для этого необходимо подойти к банкомату и выполнить несколько банковских операций. После того, как житель Урая послушно выполнил все условия, с его счета было списано 22 000 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU