2019-05-24T14:19:15+03:00
Происшествия

В Сургутском районе за день сгорели пять автомобилей

Владельцам нанесен серьёзный ущерб
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе за день сгорели пять автомобилей. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Сургутском районе за день сгорели пять автомобилей. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Сразу пять автомобилей, три из которых отечественные, сгорели в минувшие сутки в Сургутском районе.

Так, в посёлке городского типа Федоровский произошло возгорание автомобиля «Лада».

По информации «Центроспас-Югории», в результате пожара повреждена панель приборов, закопчен салон.

- В 16:44 23 мая поступило сообщение о возгорании автомобиля «Лада Приора». Пожар ликвидирован в 16-51. К тушению пожара от «Центроспас-Югория» привлекались две единицы техники, восемь человек личного состава, сообщали в ведомстве.

Ещё одно возгорание случилось в деревне Русскинская на улице Русскиных. Огонь уничтожил надворную постройку, два автомобиля «ВАЗ», автомобиль «Toyota», и повредил «Peugeot».

В 17:04 23 мая поступило сообщение о возгорании сарая и четырех легковых автомобилей. Пожар ликвидирован в 17-28. К тушению пожара от МЧС России привлекались две единицы техники, шесть человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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