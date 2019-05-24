2019-05-24T13:38:50+03:00
Общество

В Югре для выпускников прозвенел последний звонок

Уже в понедельник у них начнутся экзамены
Алена Кульмухаметова
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В Югре для выпускников прозвенел последний звонок. Фото с сайта правительства ЮгрыВ Югре для выпускников прозвенел последний звонок. Фото с сайта правительства Югры
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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила торжественную линейку последнего звонка в ханты-мансийской школе №1 имени Юрия Георгиевича Созонова. В этом году эту школу оканчивают 147 выпускников.

- Уважаемые выпускники! Сегодня звонок звучит особенно радостно и перспективно. Я хочу пожелать вам быть всегда благодарными учителям и родителям. Все остальное обязательно к вам придет. Я желаю, чтобы в будущей жизни вы были такие же радостные и перспективные как сегодня, - обратилась к ребятам глава региона.

По традиции, каждый школьный выпуск оставляет в истории образовательной организации свой «след». В этом году выпускники написали на интерактивной доске, какими видят себя через 10 лет, а их родители – какими хотят видеть выпускников взрослые. Эта доска отправится в школьный музей и станет новой традицией школы.

По информации окружного департамента образования и молодежной политики, в 2019 году последний звонок в Югре прозвенит для почти 29 тысяч выпускников – 10,4 тысяч одиннадцатиклассников и 18,9 тысяч девятиклассников.

Сегодня также стартовал основной период проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования, а 27 мая старшеклассники будут сдавать ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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