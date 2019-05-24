Вартовчанина судят за «резиновую» квартиру

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-24T13:23:59+03:00

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Прописал на своей жилплощади 17 иностранных граждан 34-летний житель Нижневартовска. Мужчина не планировал пускать их под свою крышу.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, преступление было выявлено в результате поквартирного обхода домов. Участковые Нижневартовска установили жителя города, который зарегистрировал у себя 17 иностранных граждан без намерения предоставить им помещение для проживания.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерка из Сургута за вознаграждение прописала в своей квартире более 20 мигрантов из стран ближнего зарубежья. Пожилая женщина ожидает вынесения приговора суда.

ИСТОЧНИК KP.RU