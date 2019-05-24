2019-05-24T08:02:34+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске уголовник «разжился» чужим телефоном

Владельцу полицейские вернули имущество
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске уголовник «разжился» чужим телефоном. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске уголовник «разжился» чужим телефоном. Фото с сайта pixabay.com
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На очередное преступление решился югорчанин. Чужим имуществом пользовался он совсем не много.

По информации УМВД ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Установлено, что находясь в одной из квартир по улице Чкалова, подозреваемый похитил у заявителя сотовый телефон стоимостью 10 000 рублей. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Мужчина задержан.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто семь ранее зарегистрированных преступлений: шесть краж и угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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