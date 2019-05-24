2019-05-24T07:46:12+03:00
Общество

Разбойное нападение на автозаправку в Радужном попало на видео

Мужчина угрожал ножом операторам [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Разбойное нападение на автозаправку в Радужном попало на видеоРазбойное нападение на автозаправку в Радужном попало на видеоФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сотрудниками полиции города Радужный по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на автозаправочную станцию. Видео преступления попало в камеры видеонаблюдения.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек забежал в помещение заправки. Далее, угрожая ножом и ножницами сотрудникам, похитил из кассы около 3000 рублей, а также дорогостоящие сотовые телефоны, принадлежащие работникам учреждения. После чего злоумышленник скрылся с места совершения преступления.

В тот же день личность подозреваемого была установлена, он был задержан оперативными сотрудниками по горячим следам.

Выяснилось, что нападавший - ранее судимый безработный житель города Нижневартовск, состоящий на учете в наркологическом диспансере. В своем объяснении задержанный полностью признает свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Разбойное нападение на автозаправку в Радужном попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске с шампунем отмывают асфальт
В Сургуте задержаны юноши до полусмерти избившие двух мужчин
Обь в районе Нижневартовска поднялась на два сантиметра
В Когалыме насмерть разбился мотоциклист
В Ханты-Мансийске уголовник «разжился» чужим телефоном
В Югре идёт подготовка к проведению всемирной шахматной олимпиады
Погода в Югре 24 мая: объявлено штормовое предупреждение
Пожар со свалки под Ханты-Мансийском на лес не перекинулся
Под Ханты-Мансийском тлеет огромная свалка
В Югре 25 мая запустят в небо два десятка воздушных змеев
Доверчивый кондинец перепутал родственницу с мошенником и перевёл деньги на похороны
Общественники выявили 20 проблемных участков на дорогах Нефтеюганска
В Когалыме во время акции «Твори добро!» собрали 2,5 тонны макулатуры
«Цифровая зарядка» состоится в Нижневартовске
До старта ОГЭ в Югре остались считанные часы
В Сургуте молодой бизнесмен из ревности ранил жену, а после избил её табуретом
На Югру в ближайшие сутки обрушится непогода