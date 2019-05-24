СЕГОДНЯ 07:43 2019-05-24T07:46:12+03:00

Разбойное нападение на автозаправку в Радужном попало на видео Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Сотрудниками полиции города Радужный по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на автозаправочную станцию. Видео преступления попало в камеры видеонаблюдения.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек забежал в помещение заправки. Далее, угрожая ножом и ножницами сотрудникам, похитил из кассы около 3000 рублей, а также дорогостоящие сотовые телефоны, принадлежащие работникам учреждения. После чего злоумышленник скрылся с места совершения преступления.

В тот же день личность подозреваемого была установлена, он был задержан оперативными сотрудниками по горячим следам.

Выяснилось, что нападавший - ранее судимый безработный житель города Нижневартовск, состоящий на учете в наркологическом диспансере. В своем объяснении задержанный полностью признает свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/710732" frameborder="0"></iframe> Разбойное нападение на автозаправку в Радужном попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU