Разбойное нападение на автозаправку в Радужном попало на видео
Сотрудниками полиции города Радужный по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на автозаправочную станцию. Видео преступления попало в камеры видеонаблюдения.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек забежал в помещение заправки. Далее, угрожая ножом и ножницами сотрудникам, похитил из кассы около 3000 рублей, а также дорогостоящие сотовые телефоны, принадлежащие работникам учреждения. После чего злоумышленник скрылся с места совершения преступления.
В тот же день личность подозреваемого была установлена, он был задержан оперативными сотрудниками по горячим следам.
Выяснилось, что нападавший - ранее судимый безработный житель города Нижневартовск, состоящий на учете в наркологическом диспансере. В своем объяснении задержанный полностью признает свою вину.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Разбойное нападение на автозаправку в Радужном попало на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU