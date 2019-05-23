СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-23T13:58:29+03:00

Общественники выявили 20 проблемных участков на дорогах Нефтеюганска. Фото с сайта ОНФ Югры

К местным властям появилось много вопросов

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Активисты Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе направили главе Нефтеюганска обращение с просьбой привести дороги города в нормативное состояние.

Обращение «созрело» после рейдов по улицам города. Общественники проверили качество дорожного полотна и освещенности, состояние разметки, исполнение договорных обязательств по результатам проведенных конкурсов на ремонт дорожной городской сети и реализацию проекта «Карта убитых дорог» ОНФ.

Было выявлено более двадцати проблемных участков на улицах Кедровой, Дорожной, Нефтяников, Киевской, Мамонтовской, Ленина, Аржанова, Петухова. Проблемы на всех дорогах общие – глубокие колеи, ямы, отсутствие бордюров, неровность дорожного полотна, проседание канализационных люков.

Общественники также обратили внимание городских чиновников на электронный аукцион, объявленный администрацией Нефтеюганска на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Улицы и проезды микрорайона 11Б Нефтеюганска». В конкурсной документации отсутствует указание каких-либо конкретных улиц и проездов, на которых планируется выполнение указанных работ.

Помимо этого, была зафиксирована некачественная уборка дорог: на многих улицах наблюдается наличие песчаной смеси, оставшейся после зимы. В отдельных местах, возле средней школы №3, слой высохшей грязи достигает нескольких сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU