2019-05-23T13:49:16+03:00
Общество

В Когалыме во время акции «Твори добро!» собрали 2,5 тонны макулатуры

Деньги от её продажи пойдут детям
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме во время акции «Твори добро!» собрали 2,5 тонны макулатуры. Фото с сайта КогалымеВ Когалыме во время акции «Твори добро!» собрали 2,5 тонны макулатуры. Фото с сайта Когалыме
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Воспитанники кадетских классов и воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Парке Победы города Когалым провели акцию «Твори добро!».

В её рамках все желающие смогли принять участие в сборе макулатуры, деньги от реализации которой переданы в благотворительный фонд «От сердца к сердцу» для помощи детям, проживающим в Когалыме.

В мероприятии приняли участие воспитанники кадетских групп детского сада «Колокольчик», учащиеся и родители кадетских классов школ №7 и №8, отряды юнармейцев школ №7 и №6, члены военно-патриотического клуба «Возрождение», военный комиссар города Когалыма Игорь Пакулев. Всего было собрано 2460 кг макулатуры. По словам организаторов мероприятия, акция в городе прошла впервые, но в планах сделать ее ежегодной.

Добавим, что фонд «От сердца к сердцу» реализует благотворительную программу помощи гражданам Российской Федерации, страдающим заболеваниями центральной нервной системы, онкологическими и другими заболеваниями, требующими проведения высокотехнологичного дорогостоящего лечения, а также необходимых мероприятий по их реабилитации. Целевые программы фонда предусматривают лечение и реабилитацию людей в возрасте до 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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