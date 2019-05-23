СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-23T11:39:00+03:00

Уровни воды на всех реках Югры находятся ниже опасных отметок. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

За последнюю неделю прирост уровней воды на Оби и Иртыше сопоставим с прошлогодними значениями

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Всю последнюю неделю наблюдений вода в реках Ханты-Мансийского автономного округа прибывает в среднем на 5-6 сантиметров в сутки, в то же время на реках Назым, Ляпин, Северная Сосьва, Вандрас наблюдается снижение уровней. Об этом сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

В настоящее время все реки округа освободились ото льда. Ежесуточно мониторинг уровней воды осуществляется на 46 стационарных гидропостах.

По состоянию на 22 мая, на всех реках наблюдается выход воды в пойменную часть. За последнюю неделю прирост уровней воды на Оби и Иртыше сопоставим с прошлогодними значениями.

Гидрометеорологическая служба прогнозирует планомерное протекание сезонных повышений уровней воды, на данный момент угрозы подтопления населенных пунктов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU