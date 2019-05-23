2019-05-23T11:28:58+03:00
Общество

Десять тысяч жителей Югры узнали свой ВИЧ статус

Распространение смертельной инфекции идёт преимущественно половым путем
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Десять тысяч жителей Югры узнали свой ВИЧ статус. Фото с сайта департамента здравоохранения ЮгрыДесять тысяч жителей Югры узнали свой ВИЧ статус. Фото с сайта департамента здравоохранения Югры
Изменить размер текста:

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» прошла во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа. В её рамках десять тысяч югорчан узнали свой ВИЧ-статус.

По информации департамента здравоохранения Югры, охват информационной компанией акции стал обширным. Реклама, баннеры размещались в лифтах многоквартирных домов, автобусы с социальной рекламой запустили в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске, информационные ролики выходили в эфир местных телеканалов.

В Ханты-Мансийске проверить ВИЧ-статус горожане смогли на нескольких площадках: в Окружной клинической больнице и в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. Няганская окружная больница провела акцию в четвертый раз. В шестой школе тест прошли не только ученики, но и педагоги. В течение недели не только подростки и педагоги, но и все желающие могли узнать свой ВИЧ-статус, анонимно сдать кровь и получить результат, обратившись в приемный покой Няганской окружной больницы.

Распространение ВИЧ-инфекции преимущественно половым путем – глобальная проблема с медицинской и социальной стороны. Количество зараженных ВИЧ в мире переходит отметку в 36,7 миллионов человек, а каждый час в России заражается до десяти человек.

Пункты сдачи экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию работают не только в день акции. Расписание работы пунктов размещено на сайте окружного ЦентраСПИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доверчивый кондинец перепутал родственницу с мошенником и перевёл деньги на похороны
Общественники выявили 20 проблемных участков на дорогах Нефтеюганска
В Когалыме во время акции «Твори добро!» собрали 2,5 тонны макулатуры
«Цифровая зарядка» состоится в Нижневартовске
До старта ОГЭ в Югре остались считанные часы
В Сургуте молодой бизнесмен из ревности ранил жену, а после избил её табуретом
На Югру в ближайшие сутки обрушится непогода
В Нижневартовске задержали извращенца, который похитил 8-летнюю девочку
В Югорске коммунальщики сливали грязную воду в болото
Легендарные спортсмены станут почетными гостями V Всемирных игр юных соотечественников в Ханты-Мансийске
Уровни воды на всех реках Югры находятся ниже опасных отметок
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Нижневартовские производители увеличат точки сбыта продукции
В Нефтеюганске пройдёт легкоатлетический кросс «Курить уже не модно!»
В Когалыме начали ремонт дорог
Пять лет колонии за наркотики получил житель Радужного
В Нижневартовске в микрорайонах идёт «Марафон благоустройства»
В ХМАО идут рейды по выявлению нелегальных мигрантов
Ещё плюс пять: уровень Оби в районе Нижневартовска продолжает расти
В Мегионе маленькая школьница украла детскую коляску, чтобы довезти до дома тяжёлый рюкзак с учебниками
В Ханты-Мансийске пересчитают детские площадки
В минувшие сутки шесть жителей Югры перевели с карточек деньги мошенникам
В Сургуте выпускники высадили яблоневую аллею
Общественники Югры выявили недостаток мусорных баков в Ханты-Мансийске
На трассе в Советском районе пенсионер перевернул «Ниву»
Уголовница из Мегиона похитила у дачника золотую подвеску