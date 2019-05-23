Десять тысяч жителей Югры узнали свой ВИЧ статус

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-23T11:28:58+03:00

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Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» прошла во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа. В её рамках десять тысяч югорчан узнали свой ВИЧ-статус.

По информации департамента здравоохранения Югры, охват информационной компанией акции стал обширным. Реклама, баннеры размещались в лифтах многоквартирных домов, автобусы с социальной рекламой запустили в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске, информационные ролики выходили в эфир местных телеканалов.

В Ханты-Мансийске проверить ВИЧ-статус горожане смогли на нескольких площадках: в Окружной клинической больнице и в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. Няганская окружная больница провела акцию в четвертый раз. В шестой школе тест прошли не только ученики, но и педагоги. В течение недели не только подростки и педагоги, но и все желающие могли узнать свой ВИЧ-статус, анонимно сдать кровь и получить результат, обратившись в приемный покой Няганской окружной больницы.

Распространение ВИЧ-инфекции преимущественно половым путем – глобальная проблема с медицинской и социальной стороны. Количество зараженных ВИЧ в мире переходит отметку в 36,7 миллионов человек, а каждый час в России заражается до десяти человек.

Пункты сдачи экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию работают не только в день акции. Расписание работы пунктов размещено на сайте окружного ЦентраСПИД.

ИСТОЧНИК KP.RU