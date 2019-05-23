СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-23T10:48:22+03:00

В Нефтеюганске пройдёт легкоатлетический кросс «Курить уже не модно!». Фото с сайта администрации города Нефтеюганск

Заявки на участие нужно подавать заранее

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Жителей Нефтеюганска приглашают принять участие в легкоатлетическом кроссе «Курить уже не модно!», посвященного Всемирному дню без табака, который состоится 26 мая 2019 года.

По информации администрации города Нефтеюганск, торжественная церемония открытия мероприятия состоится в 11.00 часов на крыльце «Жемчужины Югры».

К участию в кроссе допускаются все желающие в возрасте от 14 лет и старше.

Заявки на участие в нём принимаются до 24 мая в центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», кабинет № 265.

Регистрация участников легкоатлетического кросса будет проходить 26 мая с 10.00 до 11.00 в спортивном комплексе.

С подробностями о легкоатлетическом АМГ кроссе «Курить уже не модно!», посвященного Всемирному дню без табака можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Физическая культура и спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU