2019-05-23T09:57:23+03:00
Происшествия

Пять лет колонии за наркотики получил житель Радужного

Мужчина купил их для собственного употребления
Алена Кульмухаметова
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Пять лет колонии за наркотики получил житель Радужного. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыПять лет колонии за наркотики получил житель Радужного. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Наркоман вновь окажется за решёткой. Мужчина в очередной раз задержан с дозой запрещённых веществ.

Накануне Радужнинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере.

Согласно материалам дела, злоумышленник в марте 2019 года через тайник-закладку приобрел для личного потребления наркотиков крупном размере.

Во время досмотра сотрудниками полиции города Радужный наркотическое средство было изъято.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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