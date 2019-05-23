Пять лет колонии за наркотики получил житель Радужного
Наркоман вновь окажется за решёткой. Мужчина в очередной раз задержан с дозой запрещённых веществ.
Накануне Радужнинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере.
Согласно материалам дела, злоумышленник в марте 2019 года через тайник-закладку приобрел для личного потребления наркотиков крупном размере.
Во время досмотра сотрудниками полиции города Радужный наркотическое средство было изъято.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU