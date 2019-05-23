В минувшие сутки шесть жителей Югры перевели с карточек деньги мошенникам
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Пострадавшие из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута, Урая перевели мошенникам около 150 тысяч рублей.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего на уловки мошенников попадались мужчины среднего возраста.
Так, 28-летний житель Сургута хотел купить детскую стенку, объявление о продаже которого нашел в социальной сети. Молодой человек перевел лже-продавцу через платежную систему «vk.pay» более 16 тысяч рублей. После чего «продавец» перестал выходить на связь.
Другой сургутянин перевел мошенникам порядка 15 тысяч рублей за покупку цифровой техники на сайте-двойнике.
54-летний житель Урая, желая приобрести гараж на сайте бесплатных объявлений, отдал злоумышленникам 22 тысячи рублей.
Также югорчанам поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банков и предлагали оплатить страховку за кредит и остановить несанкционированное списание денег с карт.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU