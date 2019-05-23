2019-05-23T08:43:26+03:00
Происшествия

В минувшие сутки шесть жителей Югры перевели с карточек деньги мошенникам

Злоумышленников пока не задержали
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки шесть жителей Югры перевели с карточек деньги мошенникамВ минувшие сутки шесть жителей Югры перевели с карточек деньги мошенникамФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Пострадавшие из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута, Урая перевели мошенникам около 150 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего на уловки мошенников попадались мужчины среднего возраста.

Так, 28-летний житель Сургута хотел купить детскую стенку, объявление о продаже которого нашел в социальной сети. Молодой человек перевел лже-продавцу через платежную систему «vk.pay» более 16 тысяч рублей. После чего «продавец» перестал выходить на связь.

Другой сургутянин перевел мошенникам порядка 15 тысяч рублей за покупку цифровой техники на сайте-двойнике.

54-летний житель Урая, желая приобрести гараж на сайте бесплатных объявлений, отдал злоумышленникам 22 тысячи рублей.

Также югорчанам поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банков и предлагали оплатить страховку за кредит и остановить несанкционированное списание денег с карт.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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