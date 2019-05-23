СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-23T07:31:16+03:00

Уголовница из Мегиона похитила у дачника золотую подвеску. Фото с сайта pixabay.com

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Кража золотой подвески раскрыта в минувшие сутки в Мегионе. Вором оказалсь женщина хорошо знакомая правоохранителям.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Мегионе сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже 46-летняя женщина. Находясь на территории дачного участка заявителя, она похитила золотую подвеску стоимостью 10 000 рублей. Известно, что ранее злоумышленница неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В отношении дамы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ещё одна кража была раскрыта полицейскими. Известно, что 21-летний парень, находясь в магазине спортивной одежды, подозреваемый похитил кроссовки стоимостью 4000 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 63 преступления, раскрыто 48, из них: три факта мошенничества, четыре кражи и пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Раскрыто три ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU