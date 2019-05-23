2019-05-23T07:31:16+03:00
Происшествия

Уголовница из Мегиона похитила у дачника золотую подвеску

Воровку задержали полицейские
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Уголовница из Мегиона похитила у дачника золотую подвеску. Фото с сайта pixabay.comУголовница из Мегиона похитила у дачника золотую подвеску. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Кража золотой подвески раскрыта в минувшие сутки в Мегионе. Вором оказалсь женщина хорошо знакомая правоохранителям.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Мегионе сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже 46-летняя женщина. Находясь на территории дачного участка заявителя, она похитила золотую подвеску стоимостью 10 000 рублей. Известно, что ранее злоумышленница неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В отношении дамы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ещё одна кража была раскрыта полицейскими. Известно, что 21-летний парень, находясь в магазине спортивной одежды, подозреваемый похитил кроссовки стоимостью 4000 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 63 преступления, раскрыто 48, из них: три факта мошенничества, четыре кражи и пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Раскрыто три ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Нижневартовские производители увеличат точки сбыта продукции
В Нефтеюганске пройдёт легкоатлетический кросс «Курить уже не модно!»
В Когалыме начали ремонт дорог
Пять лет колонии за наркотики получил житель Радужного
В Нижневартовске в микрорайонах идёт «Марафон благоустройства»
В ХМАО идут рейды по выявлению нелегальных мигрантов
Ещё плюс пять: уровень Оби в районе Нижневартовска продолжает расти
В Мегионе маленькая школьница украла детскую коляску, чтобы довезти до дома тяжёлый рюкзак с учебниками
В Ханты-Мансийске пересчитают детские площадки
В минувшие сутки шесть жителей Югры перевели с карточек деньги мошенникам
В Сургуте выпускники высадили яблоневую аллею
Общественники Югры выявили недостаток мусорных баков в Ханты-Мансийске
На трассе в Советском районе пенсионер перевернул «Ниву»