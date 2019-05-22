В Ханты-Мансийске из-за фонаря из школы эвакуировали 520 человек
Во время инцидента никто не пострадал
В Ханты-Мансийске из-за фонаря из школы эвакуировали 520 человекФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
ЧП в школе №4 города Ханты-Мансийск произошло 21 мая после обеда. Сообщение о задымлении в актовом зале поступило на пульт диспетчера в 17:48.
По информации МЧС России по ХМАО-Югре, к месту приехали семь единиц техники и 25 человек личного состава. Из здания срочно эвакуировали 490 учеников и 30 человек персонала.
Возгорание удалось устранить с помощью подручных средств до прибытия пожарных. Спасатели установили, что произошло короткое замыкание в фонаре освещения без последующего горения. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, месяцем ранее в школе №8 были эвакуированы 753 ученика из-за возгорания дивана.
ИСТОЧНИК KP.RU