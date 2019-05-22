2019-05-22T11:56:06+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске из-за фонаря из школы эвакуировали 520 человек

Во время инцидента никто не пострадал
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске из-за фонаря из школы эвакуировали 520 человекВ Ханты-Мансийске из-за фонаря из школы эвакуировали 520 человекФото: Татьяна Коркина
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ЧП в школе №4 города Ханты-Мансийск произошло 21 мая после обеда. Сообщение о задымлении в актовом зале поступило на пульт диспетчера в 17:48.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, к месту приехали семь единиц техники и 25 человек личного состава. Из здания срочно эвакуировали 490 учеников и 30 человек персонала.

Возгорание удалось устранить с помощью подручных средств до прибытия пожарных. Спасатели установили, что произошло короткое замыкание в фонаре освещения без последующего горения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, месяцем ранее в школе №8 были эвакуированы 753 ученика из-за возгорания дивана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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