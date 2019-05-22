2019-05-22T11:28:03+03:00
Общество

Югорчанин за отдых в лесу заплатит штраф

Мужчина развёл костёр
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин за отдых в лесу заплатит штраф. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыЮгорчанин за отдых в лесу заплатит штраф. Фото с сайта Природнадзора Югры
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В лесах Ханты-Мансийского автономного округа проходят рейды по предупреждению пожаров.

По информации Природнадзора Югры, в 20 метрах от берега реки Мулымья в Советском районе установлен факт разведения костра югорчанином в условиях особого противопожарного режима, введенного постановлением главы Советского района на межселенной территории Советского района в период с 27 апреля 2019 по 13 мая 2019 года. Мужчина расположился на пикнике с накрытым столом и развёл костёр для шашлыка.

В отношении гражданина отдыхающего составлен протокол об административном правонарушении за «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима».

Санкция статьи за совершение указанного правонарушения предусматривает наказание в виде административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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