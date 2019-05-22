2019-05-22T09:49:15+03:00
Общество

Язык ханты и манси изучают почти две тысячи юных югорчан

Ведётся разработка учебных пособий по хантыйскому языку
Алена Кульмухаметова
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Язык ханты и манси изучают почти две тысячи юных югорчан. Фото с сайта правительства ЮгрыЯзык ханты и манси изучают почти две тысячи юных югорчан. Фото с сайта правительства Югры
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Первый форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера собрал в столице Югры порядка 70 педагогов со всего округа.

Стоит отметить, в Югре языки народов ханты, манси и ненцев изучают более 1,8 тысячи школьников, проживающих в Сургутском, Нижневартовском, Белоярском, Березовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Октябрьском районах. Языки коренных народов Севера в автономном округе преподают в семи детских садах и восьми школах.

По словам учителя родного языка ханты и литературы в селе Казым Белоярского района Софьи Каксиной, учеников, которые хотели бы продолжать изучать родной язык, меньше не стало. Но если раньше предмет преподавался три часа в неделю, то сейчас остался всего один час, что очень мало. Напомним, что в 2018 году в школы, где ведется преподавание родных языков, поступили новые учебные пособия по мансийскому языку для 1-4 классов. В текущем году школы получат учебники по мансийскому языку для 5-9 классов. В настоящее время ведется разработка учебных пособий по хантыйскому языку.

- В планах - перейти от «обучения родным языкам» к «обучению на родных языках». Разработка учебных пособий по языку ханты осложнена тем, что нет графики, которую признали бы все специалисты в этой сфере. Задача. Ее надо решить, - отметила в своем аккаунте в Инстаграм губернатор Югры Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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