Сургутянин похитил в баре дорогую игровую приставку

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-22T09:00:25+03:00

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Пришёл отдохнуть и поиграть в бар 27-летний житель Сургута. Приставка так понравилась мужчина, что он прихватил её с собой.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Молодой человек, находясь в баре по улице Александра Усольцева, похитил игровую приставку стоимостью 17 тысяч рублей.

Ещё одна кража раскрыта в Когалыме. 27-летний подозреваемый похитил сотовый телефон из помещения торгового центра, расположенного по улице Ленинградской. Похищенное изъято и возвращено владельцу. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 74 преступления, раскрыто 47, из них: причинение вреда здоровью, два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 14 краж, в том числе три квартирные. Раскрыто три ранее зарегистрированных преступления: две кражи и один случай причинения вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU