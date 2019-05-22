СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-22T08:25:37+03:00

В Югре 20-летняя девушка перевела взломщику из соцсетей 160 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась 20-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Девушка пояснила, что в социальной сети «ВКонтакте» со страницы ее друга пришло сообщение с просьбой оказать содействие в переводе денег за покупку сотового телефона. Девушка продиктовала номер своего телефона и перевела «другу» 4 000 рублей. После чего с ее счета были списаны 160 000 рублей.

В этот же день 62-летняя женщина лишилась более 25 000 рублей, поверив «представителю службы безопасности банка».

По такой же схеме злоумышленники обманули 54-летнего мужчину, который после общения с лже-банкирами потерял более 50 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU