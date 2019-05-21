СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-21T15:37:33+03:00

Пенсионера из Сургута из мести обокрала подруга из Башкирии. Фото с сайта pixabay.com

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В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от 69-летнего местного жителя о краже денег.

Полицейские выяснили, что потерпевший дал ключи от квартиры своей близкой подруге. Также мужчина рассказал, что после внезапной ссоры между ними, женщина уехала в республику Башкортостан и перестала выходить на связь.

Оперативниками была установлена и задержана 47-летняя подозреваемая, которая созналась в краже, а также пояснила, что пошла на преступление из-за обиды и таким образом хотела отомстить пострадавшему. Деньги женщина потратила на строительные материалы для ремонта своей квартиры в республике Башкортостан.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража», фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU