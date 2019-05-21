2019-05-21T15:00:14+03:00
Общество

Порез на шее школьника из Югорска канцелярским ножом был случайным

Информация направлена в полицию
Алена Кульмухаметова
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Порез на шее школьника из Югорска канцелярским ножом был случайным. Фото с сайта pixabay.comПорез на шее школьника из Югорска канцелярским ножом был случайным. Фото с сайта pixabay.com
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Сегодня в некоторых СМИ появилась информация, что в лицее имени Атякшева произошло ЧП. Один из школьников угрожал канцелярским ножом подростку и даже порезал ему шею.

Сообщается, инцидент произошёл дней десять назад: семиклассник баловался и пугал одноклассниц канцелярским ножом. Другой мальчик снимал это на телефон. Когда баловник увидел, что его снимают, он подошёл и подставил этот нож к горлу и потребовал удалить. Таким образом, из за не аккуратности, получилось ему его порезать.

По данному поводу корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» в департаменте образования и молодежной политики Югры пояснили, что ситуация, произошедшая между семиклассниками 14 мая в одной из школ Югорска, в данный момент находится на контроле у профильных ведомств.

По данным образовательной организации и медицинских специалистов школы, нанесенная канцелярским ножом царапина одним ребенком другому не представляла угрозы для жизни, была произведена случайно, конфликта между обучающимися нет.

Информация о случившемся была незамедлительно передана в полицию Югорска, в Управление образования города и иные необходимые службы. Была проведена встреча с родителями школьников, на ней присутствовал также инспектор отдела полиции по делам несовершеннолетних.

Родители школьников, устроивших на перемене «игры» с канцелярским ножом, отказались от разрешения ситуации с участием правоохранительных органов, претензий к образовательной организации и друг другу не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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