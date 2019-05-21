2019-05-21T13:27:32+03:00
Общество

Летом в сургутских маршрутках можно будет рассчитаться безналом

Появится мобильное приложение по отслеживанию транспорту
Алена Кульмухаметова
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Летом в сургутских маршрутках можно будет рассчитаться безналом. Фото Андрея Трубецкого из соцсети ВКонтактеЛетом в сургутских маршрутках можно будет рассчитаться безналом. Фото Андрея Трубецкого из соцсети ВКонтакте
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Долгое время сургутяне просили установить в общественном транспорте терминалы для оплаты проезда безналом. Власти пошли на встречу и уже с 1 июля перевозчики Сургутского района поставят в маршрутных такси и автобусах терминалы для оплаты проезда за безналичный расчёт.

Кроме того, до 20 июня перевозчики сделают фиксированный график работы общественного транспорта. Возможно, будет мобильное приложение, чтобы жители поселков отслеживали транспорт. Но это пока в стадии идеи, как и дифференцированная оплата за проезд. Об этом сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети Вконтакте.

Ещё одна приятная новость для сургутян: с 1 июня перевозчики обязаны мыть машины не раз в три дня, а ежедневно. Нарушения будут выявлять сотрудники департамента ЖКХ в ходе рейдов с ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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