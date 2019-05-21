2019-05-21T12:47:33+03:00
Происшествия

В Сургуте судят пенсионерку за прописку 20 иностранцев

Ей грозит до трёх лет лишения свободы
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте судят пенсионерку за прописку 20 иностранцевВ Сургуте судят пенсионерку за прописку 20 иностранцевФото: Татьяна Коркина
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Во время рейда сургутские полицейские выявили пенсионерку, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире 20 иностранцев.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 63-летняя женщина организовала фиктивную постановку на учет более 20 иностранных граждан по своему месту жительства, которые по данному адресу не проживали.

Кроме того, за совершение аналогичного преступления полицейские задержали еще одну 44-летнюю сургутянку, которая поставила на учет троих иностранцевв своей квартире.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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