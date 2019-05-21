Югорчанка поборется за звание «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2019»
Студентка 4-го курса Югорского государственного университета Елена Шуганова по национальности – ханты, но в роду есть и коми-зыряне.
По информации правительства Югры, девушка – воспитанница детского этнокультурного стойбища «Нумсанг ёх». Сейчас одно из главных увлечений Елены– составление родового древа.
Конкурс пройдет в рамках фестиваля «Финно-угорская весна – 2019» в Ханты-Мансийске. Отметим, что с 21 по 24 мая Югра примет около ста гостей из Карелии, Коми, Мордовии, Марий Эл, Удмуртии и Ямала. Девушки из этих субъектов России поборются за звание лучшей. Елена претендует на победу в номинации «Мисс зрительских симпатий».
ИСТОЧНИК KP.RU