2019-05-21T11:49:02+03:00
Общество

Югорчанка поборется за звание «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2019»

Она претендует на победу в номинации «Мисс зрительских симпатий»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанка поборется за звание «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2019». Скрин с видеоЮгорчанка поборется за звание «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2019». Скрин с видео
Изменить размер текста:

Студентка 4-го курса Югорского государственного университета Елена Шуганова по национальности – ханты, но в роду есть и коми-зыряне.

По информации правительства Югры, девушка – воспитанница детского этнокультурного стойбища «Нумсанг ёх». Сейчас одно из главных увлечений Елены– составление родового древа.

Конкурс пройдет в рамках фестиваля «Финно-угорская весна – 2019» в Ханты-Мансийске. Отметим, что с 21 по 24 мая Югра примет около ста гостей из Карелии, Коми, Мордовии, Марий Эл, Удмуртии и Ямала. Девушки из этих субъектов России поборются за звание лучшей. Елена претендует на победу в номинации «Мисс зрительских симпатий».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24