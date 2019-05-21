2019-05-21T07:47:38+03:00
Общество

В Нижневартовске торжественно запустят фонтан

В городе устроят праздник для детей
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске торжественно запустят фонтан. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске торжественно запустят фонтан. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Ханты-Мансийском автономном округе с приходом тепла в городах начинают запускать фонтаны. Ранее первые в этом году струи воды выпустил фонтан в Ханты-Мансийске. На очереди остальные муниципалитеты.

Так, Нижневартовск готовится к запуску городского фонтана, установленного на площади перед Дворцом искусств. Традиционно свою работу он начнет в праздничной обстановке. В этом году запуск пройдет в рамках мероприятий, посвященных Десятилетию детства в России.

В праздничной программе примут участие детские вокальные группы - «Киви», «Карамельки» и «Колибри», а также Юлия и Олег Воробьевы, Юрий Колодин и Александра Нецветаева.

Праздничная программа «Фонтан Любви, фонтан Надежды» состоится в 14 часов 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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