В Нижневартовске торжественно запустят фонтан

СЕГОДНЯ 07:47 2019-05-21T07:47:38+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе с приходом тепла в городах начинают запускать фонтаны. Ранее первые в этом году струи воды выпустил фонтан в Ханты-Мансийске. На очереди остальные муниципалитеты.

Так, Нижневартовск готовится к запуску городского фонтана, установленного на площади перед Дворцом искусств. Традиционно свою работу он начнет в праздничной обстановке. В этом году запуск пройдет в рамках мероприятий, посвященных Десятилетию детства в России.

В праздничной программе примут участие детские вокальные группы - «Киви», «Карамельки» и «Колибри», а также Юлия и Олег Воробьевы, Юрий Колодин и Александра Нецветаева.

Праздничная программа «Фонтан Любви, фонтан Надежды» состоится в 14 часов 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU