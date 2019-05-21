2019-05-21T07:33:57+03:00
Происшествия

Автогазозаправщика из Сургута судят за невзорвавшийся баллон

Мужчина нарушил технику безопасности
Алена Кульмухаметова
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Автогазозаправщика из Сургута судят за невзорвавшийся баллон. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреАвтогазозаправщика из Сургута судят за невзорвавшийся баллон. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Просроченный баллон мог взорваться и привести к страшным последствиям. За подобную халатность автогазозаправщика из Сургута отправляют под суд.

По информации следственного комитета Югры, в отношении работника автогазозаправочной станции возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Согласно материалам дела, мужчина заправил пропаном бытовой газовый баллон с истекшим на момент заправки сроком службы и технического освидетельствования, при этом, до и после наполнения баллона газом требуемое взвешивание не произвел, что могло повлечь наполнение баллона газом свыше допустимой нормы, его разгерметизацию. Таким образом он нарушил требования Федерального законодательства, оказал услугу, не отвечающую требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Автогазозаправщику грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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