Жителям Югры предлагают принять участие в конкурсе «Моя родословная»

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-20T15:56:10+03:00

Он проходит в рамках Года семьи

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В Ханты-Мансийском автономном округе проводится конкурс исследовательских работ «Моя родословная». Он посвящен исследованию исторического прошлого Югры и отдельных семей, неразрывно связанных друг с другом, на любом из этапов развития региона и округа.

Как сообщают организаторы, продолжая традицию массовых краеведческих мероприятий, старт которым был дан в прошлом году с года 900-летия первого упоминания Югры в русских исторических летописях, он развивает историческую повестку.

В рамках объявленного в регионе Года семьи проводится конкурс на знание своих родственников и истории их жизни.

Конкурс проводится с 9 мая по 1 ноября 2019 года. Дополнительная информация о конкурсе размещена на интернет-портале Центра «Открытый регион» (раздел «Конкурсы»).

ИСТОЧНИК KP.RU